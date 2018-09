POL-PPRP: (Ludwigshafen) Kleinkraftrad gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Ein Kleinkraftrad der Marke Benzhou, Farbe schwarz/silber, entwendeten Unbekannte am 09.09.2018, zwischen 12 Uhr und 16 Uhr. Das Fahrzeug war in der Wislicenusstraße verschlossen abgestellt. Unbekannte brachen das Lenkradschloss auf und nahmen es weg. Polizei sucht Zeugen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Sandra Giertzsch

Telefon: 0621-963-1032

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell