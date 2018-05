POL-PDLD: Sankt Martin: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Sankt Martin (ots) - Am Freitag, den 04.05.2018, gegen 13:30 Uhr, befuhr eine 21-jährige PKW Fahrerin aus dem Kreis Neustadt die L514 von Edenkoben in Richtung Sankt Martin. Kurz vor dem Ortseingang Sankt Martin wollte die 21-jährige nach links in einen Feldweg einbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Motorradfahrer aus den Niederlanden, wodurch es zu einem Zusammenstoß kam. Der 44-jährige Kradfahrer kam durch den Zusammenstoß ins Schleudern, konnte sich jedoch abfangen und zog sich glücklicherweise nur eine leichte Verletzung zu.

