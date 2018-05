POL-PDLD: Brand einer Wiese vor dem Badepark

Wörth am Rhein: 04.05.2018, 20:00 Uhr (ots) - Am Freitagabend brannte eine Wiese vor dem Badepark in Wörth. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Beamten gelöscht werden. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde die Brandstelle übernommen. Hinweise auf die Brandursache liegen zurzeit nicht vor.

