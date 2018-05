POL-PDLD: Wiederholt Fahrtrichtungsanzeiger entwendet

Jockgrim : 03.05.2018, 18:00 Uhr - 04.05.2018, 07:00 (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde an einem in der Buchstraße, Höhe der Einmündung Neustadter Straße, in Jockgrim abgestellten PKW der Fahrtrichtungsanzeiger vorne rechts entwendet. Nach Angaben des Geschädigten wurde an der gleichen Örtlichkeit bereits zweimal zuvor der Fahrtrichtungsanzeiger gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei Wörth unter 07271-92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de .

