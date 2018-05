POL-PDLD: Verkehrsunfall an der IGS Rheinzabern- Geschädigter PKW gesucht

Rheinzabern: 03.05.2018, 13:00 Uhr (ots) - Am Donnerstag den 03.05.2018 um ca. 13:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz der IGS Rheinzabern in der Jockgrimer Straße vermutlich ein blauer Sprinter beim Ausparken beschädigt. Der Schaden müsste sich an der Stoßstange vorne links befinden. Die Unfallverursacherin meldete sich nachträglich bei der Polizei. Die Daten des Geschädigten sind jedoch nicht bekannt. Der Besitzer des geschädigten Fahrzeuges wird gebeten sich bei der Polizei Wörth unter 07271-92210 oder per E-Mail piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.

