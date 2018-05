POL-PDLD: Klingenmünster: Pkw aufgebrochen

Klingenmünster (ots) - Eine besondere Überraschung erlebte ein Urlauberpaar am Donnerstagnachmittag nach der Rückkehr zu ihrem bei der Burg Landeck abgestellten Pkw Skoda: Während der Burgbesichtigung hatte ein unbekannter Täter die Fahrerscheibe an dem Wagen eingeschlagen und das Fahrzeuginnere nach Wertgegenständen durchwühlt. Eventuell wurden der oder die Täter bei der Tatausführung gestört. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Täterhinweise bitte an die PI Bad Bergzabern, Tel. 06343-9334-0.

