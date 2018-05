POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Leimersheim (ots) - Durch Kräfte der Polizei Germersheim wurden am 03.05.2018 in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr Geschwindigkeitskontrollen im Bereich des "Schafgarten-damms" durchgeführt. Hierbei wurden bei 25 gemessenen Fahrzeugen in der Tempo 30-Zone, 4 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Der Spitzenreiter wurde mit 54 km/h gemessen. Darüber hinaus wurden noch 6 Gurtverstöße geahndet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Germersheim

Friedrich-Ebert-Str. 5, Germersheim

Tel. 07274 / 958-0, pigermersheim@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell