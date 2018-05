POL-PDLD: Schaden verursacht?

Annweiler (ots) - Auf der Polizeiwache Annweiler meldet sich ein Auto-Fahrer. Er sei am 03.05.2018, gegen 11.00Uhr, auf dem Aldi-Parkplatz beim rückwärts ausparken mit seinem PKW, leicht gegen ein auf der gegenüberliegenden Seite geparktes Fahrzeug gestoßen. Er wäre dann ausgestiegen und konnte keinen Fremdschaden an dem anderen Fahrzeug feststellen weshalb er wegfuhr. Da ihm der Vorfall keine Ruhe ließ, begab er sich heute zur Polizei um dies zu melden. Von dem anderen Fahrzeug ist dem Mitteiler nichts bekannt. Sollte ein Schaden entstanden sein, so soll sich der Geschädigte bei der Polizeiwache Annweiler unter 06346-964619 melden.

