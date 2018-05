POL-PDLD: Bad Bergzabern: Beschädigtes Landauer Cabriolet gesucht

Bad Bergzabern (ots) - Bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern meldete sich am Freitag eine Frau, welche tags zuvor in der Königstraße beim Rückwärtsfahren ein unbekanntes schwarzes Cabriolet mit Landauer Kennzeichen beschädigte. Das gesuchte Auto müsste sowohl an der Fahrzeugfront als auch am Heck frische Unfallschäden aufweisen. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343-9334-0.

