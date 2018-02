POL-PDKH: Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen am Rhein, Gaustraße (ots) - Am 23.02. stieß zwischen 18.30 und 19.50 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Gaustraße in Höhe des Anwesens Nummer 42 gegen ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei Bingen zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721-9050

pibingen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell