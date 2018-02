POL-PDKH: Verkehrsunfall in Kirn

Kirn (ots) - Am 24.02.2018, gegen 12.00h stieß ein Fahrzeugführer mit dem Heck seines Fahrzeuges gegen eine Laterne am August-Bebel-Platz in Kirn. Am Fahrzeug, wie auch an der Laterne entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer wurde gebührenpflichtig verwarnt.

