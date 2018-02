POL-PDKH: Brand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle in Rehbach

Rehbach (ots) - Am 24.02.18 gegen 13:00h geriet eine landwirtschaftlich genutzte Lagerhalle in Rehbach vermutlich durch Arbeiten in der Halle in Brand. Dabei wurde die Dachkonstruktion stark beschädigt. Auch in der Halle befindliche Gegenstände wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro.

