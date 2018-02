POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht

Schloßböckelheim, K61 (ots) - Die PI Bad Kreuznach erfährt am 25.02.2018 gegen 04:00 Uhr von einem Verkehrsunfall kurz nach dem Ortsausgang Schloßböckelheim in Fahrtrichtung Boos. Das Fahrzeug läge dort im Graben. Die Streifen können vor Ort lediglich den verunfallten PKW feststellen. Am Fahrzeug befinden sich jedoch keine Personen mehr. Der Fahrer entfernte sich demnach unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden und Hinweise zum Fahrer mitzuteilen. Es gibt Hinweise darauf, dass der PKW unter Alkoholeinfluss geführt wurde.

PI Bad Kreuznach, 0671-8811-0

