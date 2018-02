POL-PDKH: Alkoholunfall mit anschließender Flucht endet in der Nahe

B41, Höhe Planig, FR Bad Kreuznach (ots) - In der Nacht vom 24.02. auf den 25.02.2018 ereignete sich ein kurioser Vorfall im Bereich der B41:

Ein 40-jähriger PKW-Fahrer aus Bingen befuhr die B41 aus Richtung BAB 61 in Richtung Bad Kreuznach. Aufgrund seiner Alkoholisierung und eventuell weiterer Substanzen, kollidierte er zunächst mit der rechten und kurz darauf mit der linken Leitplanke. Das mit insgesamt fünf Personen besetzte Fahrzeug, geriet darauf ins Schleudern und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Die Insassen flüchteten anschließend fußläufig aufs freie Feld in Richtung Ippesheim. Während dieser Flucht sprang der Fahrer aus unbekannten Gründen in die Nahe und musste von seinen Mitinsassen gerettet werden. Die Polizeistreifen konnten kurz darauf in Ippesheim den völlig unterkühlten, verletzten Fahrer und die anderen Insassen antreffen. Der Fahrer war nicht mehr in der Lage Angaben zum Vorfall zu machen. Seine Jacke war mittlerweile festgefroren und hielt ihn nicht wirklich warm. Der Beschuldigte wurde darauf ins Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren und der Verlust der Fahrerlaubnis. Die B41 musste für ca. 1,5h gesperrt werden. Wie durch ein Wunder wurden die anderen Insassen nicht verletzt.

PI Bad Kreuznach, 0671-8811-100

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell