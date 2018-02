POL-PDKH: Fußgänger angefahren und danach geflüchtet - Zeugenaufruf

Bad Kreuznach, Hochstraße (ots) - Am Samstagmorgen kam es gegen 10:30 Uhr in der Hochstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 23-jähriger Fußgänger überquerte die Hochstraße im Bereich der Sparkasse in Richtung Fußgängerzone. Die dortige Fußgängerampel zeigte für ihn Grün. In diesem Moment näherte sich aus Richtung Rüdesheimer Straße kommend ein roter Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Der Pkw missachtete die rote Ampel und erfasste den 23-Jährigen, wodurch dieser stürzte und sich leicht am Bein verletzte. Der Pkw-Fahrer stieg kurz und erkundigte sich halbherzig nach dem Wohlbefinden des 23-Jährigen. Direkt anschließend flüchtete er mit seinem Pkw in Richtung Brückes.

Die Polizei Bad Kreuznach ist in diesem Fall auf Zeugenhinweise angewiesen. Die Personalien des Pkw-Fahrers und dessen Kfz-Kennzeichen sind bislang unbekannt.

