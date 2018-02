POL-PDKH: Fußgänger von Pkw erfasst und leicht verletzt

Bad Münster a. St., Berliner Straße aus Richtung KH kommend (ots) - Am Freitagnachmittag kam es gegen 15:15 Uhr am Ortseingang von Bad Münster zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Kreuznach befuhr die Berliner Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Ein 73-jähriger Fußgänger überquerte hierbei in Höhe eines Imbisses die Fahrbahn, ohne ausreichend auf den Verkehr zu achten. Der 73-Jährige wurde vom Pkw des 21-Jährigen gestreift und leicht am Fuß verletzt. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 500 EUR.

