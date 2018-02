POL-PDKH: Unfall wegen Niesanfall

Grolsheim (ots) - Ein 32-jähriger Autofahrer aus Grolsheim befährt am 25.02. gegen 00:40 Uhr die Alzeyer Straße aus Richtung Gensingen kommend in Richtung Ortsmitte. Am Ortseingang erleidet er - seinen Angaben zufolge - einen Niesanfall und gerät in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stößt er gegen einen Findling. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721-9050

pibingen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell