POL-PDKH: Verkehrsunfall in Kirn

Kirn (ots) - Am 24.02.2018, gegen 19:00h stieß eine Fahrzeugführerin in der Straße Klapperfloss mit ihrem Pkw gegen eine Laterne. Am Pkw entstand leichter Sachschaden. Die Laterne blieb unbeschädigt. Die Fahrzeugführerin wurde gebührenpflichtig verwarnt.

