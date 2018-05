POL-PDLD: Oberotterbach: Illegale Entsorgung von Bauschutt

Oberotterbach (ots) - Am Mittwoch meldete eine Spaziergängerin, dass an der Pionierstraße in Richtung Hohe Derst nordwestlich von Oberotterbach beim Wasserwerk eine große Anzahl von Müllsäcken abgeladen wurden. Bei der Überprüfung konnten neunzehn schwarze Müllsäcke mit Bauschutt (alte Tapeten, Styroporplatten, leere Zementsäcke und anderer Schutt) festgestellt werden. Täterhinweise bitte an die PI Bad Bergzabern, Tel. 06343-9334-0.

