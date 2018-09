POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Unfallverursacher kümmert sich nicht um Verletzten

Ludwigshafen (ots) - Ein 72-jähriger Radfahrer wurde gestern, 10.09.2018, 15.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Brunckstraße verletzt. Der Mann war auf dem Radweg in Richtung Carl-Bosch-Straße unterwegs. An der dortigen Kreuzung fuhr er bei Grünlicht auf die Straße, wurde dort von einem weißen Lieferwagen angefahren und stürzte. Bei dem Sturz verletzte er sich am Bein und an der Hüfte und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Unfallverursacher hielt nach dem Zusammenstoß nicht an, er flüchtete. Der Unfall soll von mehreren Personen beobachtet worden sein, die uns bisher nicht als Zeugen bekannt sind. Die Polizei bittet die Zeugen dringend sich zu melden: Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

