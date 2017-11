POL-DN: Einbrecher kommen durchs Fenster

Langerwehe/Jülich (ots) - Bei den am Donnerstag angezeigten Einbrüchen wurden jeweils Fenster zum Einstieg genutzt.

Zwischen 08:00 Uhr und 19:30 Uhr am Donnerstag nutzten bislang Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner, um in ein Wohnhaus in der Straße Schafenberg in Langerwehe einzudringen. Nachdem ein Fenster aufgehebelt worden war, wurde im Inneren nach verwertbarem Diebesgut gesucht. Nach ersten Feststellungen nahmen der oder die Diebe mehrere Uhren an sich und flüchteten unerkannt.

Ein Haus in der van-Gils-Straße in Jülich-Altenburg geriet zwischen 14:40 Uhr und 20:20 Uhr ebenfalls ins Visier von Einbrechern. Nachdem ein rückwärtiges Fenster aufgehebelt worden war, gelangten der oder die Unbekannten ins Innere des Hauses. Hier wurden sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt. Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, seien es Personen oder Fahrzeuge, nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 entgegen.

