POL-DN: Einbruch in Reihenhaus

Aldenhoven (ots) - Unbekannte sind am Donnerstagvormittag zwischen 06:15 Uhr und 08:00 Uhr in ein Haus An der Bleiche eingedrungen.

Um in das Objekt zu gelangen, hebelten sie gleich an mehreren Stellen. Dabei hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Anschließend suchten sie nach Wertgegenständen und nahmen eine Geldbörse an sich. Unerkannt entkamen sie vom Tatort.

Die Polizei ermittelt nun wegen Tageswohnungseinbruch. Sie bittet Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, sich unter dem Polizeiruf 110 zu melden.

