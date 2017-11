POL-DN: Autoaufbrecher festgenommen

Düren (ots) - Nachdem in den vergangenen Wochen ein Anstieg der Fallzahlen im Bereich des Pkw-Aufbruchs festgestellt worden war, führten am Dienstag umfangreiche Ermittlungen zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Wie berichtet waren aus dem Bereich Birkesdorf, Echtz sowie in den Gemeindegebieten Langerwehe und Inden vermehrt Aufbrüche angezeigt worden (siehe Pressemeldung Polizei Düren vom 08.11.2017). Dabei hatte es der Täter überwiegend auf sichtbar im Fahrzeug abgelegte Taschen abgesehen. Oftmals reichten kurzfristige Abwesenheiten der Berechtigten, um die Seitenscheibe einzuschlagen und die Wertsachen zu entnehmen. Die Tatorte waren in vielen Fällen Parkplätze an Friedhöfen.

Am Dienstag wurde nun ein 23-jähriger Dürener festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Der Mann, der bei der Polizei kein Unbekannter ist, hat seine Taten gestanden und 60 Autoaufbrüche eingeräumt. Ihn erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell