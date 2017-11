POL-DN: In Drogerie eingebrochen

Jülich (ots) - Ein Drogeriemarkt in der Kölnstraße in Jülich war in der Nacht zu Mittwoch Ziel eines Einbruchs.

Gegen 02:15 Uhr machte sich ein bislang Unbekannter an der Eingangstür des Geschäftes zu schaffen. Es gelang ihm, sich ins Innere zu zwängen. Vermutlich weil in Folge dessen das Licht im Inneren anging, suchte er augenblicklich das Weite. Nach derzeitigem Kenntnisstand konnte er keine Beute machen.

Beschrieben wird der Einbrecher als männlich und sehr athletisch. Er hatte dunkle Haare und trug eine blaue Jeans, ein pink-rotes Oberteil sowie dunkle Schuhe.

Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 entgegen.

