POL-DN: Einbruch in Kindergarten und Schule

Düren (ots) - Eine Kindertagesstätte und eine Grundschule standen zwischen Dienstag und Donnerstag im Visier von Einbrechern.

Durch eine Terrassentür des Kindergartens in der Breslauer Straße versuchten bislang nicht bekannte Täter, zwischen Dienstag, 16:45 Uhr, und Mittwoch, 10:00 Uhr, in das Gebäude einzudringen. Dies gelang ihnen allerdings nicht, so dass sie von ihrem Vorhaben abließen und in unbekannte Richtung flüchteten. Bei der Nachschau wurden auch alte Hebelspuren an einer weiteren Verandatür festgestellt.

Unbekannte stahlen am Donnerstag, gegen 0:15 Uhr, einen Computer aus einer Schule in der Straße "Am Kirchfeld". Zuvor hatten sie das Fenster eines Büroraums gewaltsam geöffnet und waren durch dieses in das Zimmer geklettert.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Beobachtungen werden an die Einsatzleitstelle der Polizei in Düren unter Telefon 02421 949-2425 erbeten.

