POL-DN: Unfallverursacher und Helferin gesucht

Jülich (ots) - Am frühen Donnerstagmorgen kam es in Höhe des Brückenkopfparks auf der L 136 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Rollerfahrer verletzt wurde. Nach dem Unfall verursachenden Lkw-Fahrer sowie einer Ersthelferin wird nun gesucht.

Gegen 06:25 Uhr war ein 62 Jahre alter Mann aus Jülich mit seinem Leichtkraftrad auf der Aachener Landstraße unterwegs. Er kam aus Richtung Innenstadt und fuhr in Richtung Aldenhoven. In Höhe des Brückenkopfparks fuhr von einem rechten Seitenstreifen plötzlich ein Lkw mit Anhänger auf die Fahrbahn ein. Trotz Bremsens konnte der Zweiradfahrer einen Zusammenstoß mit dem Gespann nicht verhindern, wodurch er dann zu Fall kam.

Während der Lastwagen seine Fahrt fortsetzte, hielt eine Autofahrerin an der Unfallstelle an und kümmerte sich um den Verletzten. Der 62-Jährige setzte seine Fahrt zunächst fort, unterzog sich später jedoch einer ambulanten Behandlung in einem Krankenhaus. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Der Lkw-Fahrer, der den Zusammenstoß möglicher Weise nicht bemerkt hat, und auch die Ersthelferin werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02421 949-5233 zu melden. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten nimmt die Polizei Hinweise unter der Nummer 02421 949-6425 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell