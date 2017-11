POL-DN: Riegel vor - Sicher ist sicherer!

Düren/Kreuzau (ots) - Den Einbrechern einen Riegel vorschieben - das will die Polizei auch weiterhin und bietet dazu insbesondere in der dunklen Jahreszeit erneut mehrere Informationsveranstaltungen an.

Ein Einbruch hinterlässt bei seinen Opfern nicht nur einen materiellen Schaden: viele Geschädigte belastet die Vorstellung, dass ein Fremder in den eigenen vier Wänden war und überall hineingeschaut und gewühlt hat. Sie fühlen sich dann in ihrem Rückzugsraum, dem eigenen Zuhause, nicht mehr sicher.

Dabei gibt es schon einfache Maßnahmen, die Jedermann treffen kann, um die Wahrscheinlichkeit eines Einbruchs zu minimieren. Dass diese auch Wirkung zeigen, beweist die Tatsache, dass über 40 % der Taten selbst schon im Versuch stecken bleiben. Eine wichtige Rolle spielt dabei dann auch eine technische Sicherung an möglichen Hauszugängen: Fenstern und Türen! Somit stehen ein sicherheitsbewusstes Verhalten und eine solide Sicherheitstechnik an erster Stelle wenn es darum geht, einem Einbrecher das Leben schwer zu machen. Wie Sie das tun können, erklären Ihnen an drei Terminen die Profis der Polizei: Bereits am Donnerstag, den 23.11.2017, wird es um 17:00 Uhr einen Vortrag zum Thema Einbruchschutz in den Räumlichkeiten des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz geben. Hierzu laden die Sicherheitsberater in das Gebäude in der Aachener Straße 28 in 52349 Düren ein. Am besten melden Sie sich noch heute an: die Spezialisten für Einbruchschutz nehmen Ihren Anruf zu Bürodienstzeiten unter der Rufnummer 02421 949-8711 entgegen.

Weiterhin wird es im Dezember zwei Sicherheitstage in Düren und Kreuzau geben. Zunächst wird am Dienstag, den 12.12.2017, in der Zeit von 17:00 bis 19:00 Uhr ein Informationsstand der Polizei in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale auf dem Weihnachtsmarkt aufgebaut sein. Zwei Tage später, am Donnerstag, den 14.12.2017, sind die Kommissare Schorn und Gerhold von 13:30 bis 17:00 Uhr im Rathaus der Gemeinde Kreuzau.

