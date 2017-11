POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Autos im Stadtgebiet aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) - Wollstraße In der Wollstraße schlugen in der Nacht vom 11.11.2017, 20.30 Uhr, auf den 12.11.2017, 01.45 Uhr, Unbekannte die Beifahrerscheibe eines Skoda ein. Aus dem Wagen wurde eine Handtasche gestohlen, in dieser befanden sich 25 Euro Bargeld, EC Karte und diverse Ausweise.

Seydlitzstraße In der Zeit von 11.11.2017, 12 Uhr bis 13.11.2017, 19.30 Uhr, schlugen Unbekannte die Scheibe der Fahrerseite eines Range Rovers ein, der auf einem Parkplatz in der Seydlitzstraße geparkt war. Entwendet wurde ein mobiles Navigationsgerät.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

