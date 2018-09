POL-PPRP: (Ludwigshafen) Mofa gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Ein Mofa der Marke Zündapp, Typ ZA25, war am 10.09.2018, ab 7 Uhr, verschlossen in einem Parkhaus in der Hemshofstraße abgestellt. Um 17 Uhr bemerkte der 56-järhige Eigentümer den Diebstahl des Fahrzeugs. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

