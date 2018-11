POL-PDKH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Kreuznach (ots) - Am 25.11.2018, um 14:30 Uhr, befuhr ein 48jähriger Mann mit seinem Pkw die Nahestraße in Rüdesheim, in Richtung Weinsheim. Offenbar infolge überhöhten Alkoholgenusses kam der 48jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen dort ordnungsgemäß geparkten Pkw. Im Anschluss setzte er seine Fahrt fort und beschädigte einige Meter weiter mehrere am rechten Fahrbahnrand stehende Blumenkübel. Wiederum setzte er die Fahrt fort, aufgrund der Beschädigungen an seinem Pkw, blieb dieser aber dann nach kurzer Zeit liegen und der Fahrzeugführer konnte durch die hinzugezogenen Polizeibeamten angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3.09 Promille. Durch die aufnehmenden Beamten wurde daraufhin die Entnahme einer Blutprobe angeordnet Des Weiteren wurde gegen den Fahrer ein Strafverfahren eingeleitet.

Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 8000EUR.

