Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand in einer Lagerhalle

Hermeskeil (ots)

Ein geschätzter Schaden in Höhe von 150.000 bis 200.000 Euro entstand am Samstag, 04.05.2019, gegen 21:00 Uhr durch den Brand einer Lagerhalle in der Raiffeisenstraße, Hermeskeil. Ein in der Lagerhalle abgestellter Transporter stand lichterloh in Flammen. Das Feuer griff auf die gelagerten Materialien über. Auch die neuwertige Halle wurde sehr stark beschädigt. Für die Dauer der Einsatzmaßnahme musste die Koblenzer Straße in Hermeskeil voll gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren aus Hermeskeil, Reinsfeld und Gusenburg. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

