POL-PDNR: Neuwied - Verkehrsunfall mit 3 verletzten Personen

Neuwied (ots) - Ein 19 jähriger Neuwieder befuhr am gestrigen frühen Abend gegen 18:25 Uhr mit seinem Pkw die B42 aus Richtung Leutesdorf kommend in Fahrtrichtung Neuwied. In Höhe der Einmündung nach Feldkirchen beabsichtigte er nach links abzubiegen. Hierbei übersah er jedoch einen in entgegengesetzte Richtung fahrenden 57 jährigen Pkw Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Sowohl beide Fahrer als auch die 17 jährige Beifahrerin des Unfallverursachers wurden durch die Kollision verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

