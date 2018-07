POL-PDNR: Baukran umgestürzt

2 weitere Medieninhalte

Weitefeld (ots) - Bei der Demontage einer ca. 11 Tonnen schweren Gondel eines ausgedienten Windrades mit einem Mobilkran, kam es am Mittwoch, den 04.07.2018, gegen 12:30 Uhr, auf einem Feld zwischen den Ortslagen Weitefeld und Friedewald, zu einem folgenschweren Unfall. Beim Anheben der Gondel kippte der Kran aus bisher ungeklärter Ursache um und kam auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Durch das Umfallen wurde der in der Kanzel sitzende Kranführer nur leicht verletzt. Der Kran wurde komplett beschädigt. Da eine große Menge an Betriebsflüssigkeiten auslief und ins Erdreich sickerte, musste die Feuerwehr samt Gefahrstoffzug hinzugezogen werden. Bei dem Unfall dürfte ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden sein.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741 / 9260

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell