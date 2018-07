POL-PDNR: Schwerer Verkehrsunfall

Elben (ots) - Am Dienstag, den 03.07.2018, gegen 15:00 Uhr, ereignete sich auf der L 281, zwischen Elben und Steineroth ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Pkw-Fahrer kam in einer Rechtskurve auf der abschüssigen L 281 von seiner Fahrspur nach links in den Gegenverkehr ab und stieß dort mit einer entgegenkommenden Pkw-Fahrerin zusammen, die trotz sofort unternommener Vollbremsung eine Kollision nicht verhindern konnte. Der schwerverletzte Pkw-Fahrer wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Die Pkw-Fahrerin wurde nur leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741 / 9260

www.polizei.rlp.de/pi.betzdorf



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell