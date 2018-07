Hamm (Sieg) (ots) - Am 04.07.2018 gegen 09.48 Uhr kam es auf der K 50 in Höhe des Waldschwimmbades Hamm zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 54- jähriger Kradfahrer befuhr mit seinem Motorrad die K 50 aus Hamm kommend in Richtung Breitscheidt und überholte im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve einen Traktor mit Anhänger. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden PKW. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Kradfahrer schwer verletzt wurde. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in die Uniklinik Bonn verbracht. Schadenshöhe ca. 5000,-EUR.

