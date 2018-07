POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Forst, Hauptstr. (ots) - Am Mi., dem 04.07.2018, gegen 14:15 Uhr, befuhr eine 46-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Hyundai die K 62 aus Richtung Hof Holpe kommend und beabsichtigte in der Ortslage von Forst nach links auf die Hauptstraße (L 267) einzubiegen. Dabei beachtete sie nicht die Vorfahrt einer 48-jährigen Fahrzeugführerin eines Pkw Toyota, welche die Hauptstraße aus Richtung Wäldchen kommend in Richtung Ortsmitte befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei insgesamt ca. 4000,-EUR Sachschaden entstand. Die 46-jährige Unfallverursacherin gab an, den anderen PKW übersehen zu haben.

Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-935120

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell