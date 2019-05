Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Dieseldiebstahl aus LKW

Thalfang (ots)

In der Zeit vom 03.05.19, 17 Uhr bis 05.05.19, 19:55 Uhr kam es in Thalfang in der Nähe der Firma "Hochwald-Sprudelwerke", Werk 6, zu einem Diebstahl einer größeren Menge Diesel aus einem LKW. Bislang unbekannte Täter konnten an einer sichtgeschützten Stelle den Tank des LKW öffnen und den Kraftstoff abpumpen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Bislang sind keine Hinweise auf den oder die Täter vorhanden.

Bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Morbach oder an jede andere Polizeidienststelle.

