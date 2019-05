Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht in der Ringstraße

Kempfeld (ots)

In der Zeit von Samstag, 04.05.2019, 14.30 Uhr bis Sonntag, 05.05.2019, 15:15 Uhr ereignete sich in der Ringstraße in Kempfeld eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem parkenden roten Toyota. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Idar-Oberstein unter: 06781/ 561- 0.

