Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Erneut Glasscheiben an Bushaltestelle beschädigt

Lauterecken (ots)

Wieder sind Glasscheiben an einer Bushaltestelle beschädigt worden. In den frühen Morgenstunden des Donnerstags wurde festgestellt, dass dieses Mal insgesamt 14 Scheiben an der Haltestelle unterhalb der Lauterecker Schulen in der Sombernonstraße eingeschlagen wurden. Die Scheiben waren komplett aus den Halterungen herausgelöst. Der Sachschaden ist erheblich. Seit einigen Wochen ereigneten sich immer wieder Sachbeschädigungen an Bushaltestellen im Ortsbereich Auf Röth. Neben der in der Sombernonstraße waren bereits die an der B 420 gegenüber dem Parkplatz der Firma Bito und die an der B 270, Höhe Abfahrt Auf Röth betroffen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer kann Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben? Alle Haltestellen sind mit dem Auto, Zweirad oder zu Fuß zu erreichen. Informationen werden gerne unter der Telefon-Nummer 06382 9110 entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



