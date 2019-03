Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verloren und Wiedererhalten ergibt Freude

Lauterecken (ots)

Zuerst ist am Mittwoch eine 18-Jährige über den Verlust ihrer Geldbörse erschrocken. Sie hatte ihr Portemonnaie nach dem Einkauf in einem Supermarkt auf das Dach ihres geparkten Autos gelegt, stieg ein und fuhr davon. Noch am gleichen Tag wurde die Börse gefunden und ihr zugeleitet. Mit einem weiteren Anruf erfuhr sie, dass auch ein Teil ihrer Ausweisdokumente an einer anderen Stelle ihrer Fahrtstrecke gefunden wurde, deren Verlust sie noch nicht bemerkt hatte. Ende gut, alles gut! Die Polizisten empfahlen ihr mit den Findern Kontakt aufzunehmen. Ein "Dankeschön!" sollte diesen positiven Verlauf abschließen.

