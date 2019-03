POL-PDKL: Girls erleben aktiv Polizeiarbeit

Polizeidirektion Kaiserslautern

Die 15 Teilnehmerinnen am Girls'Day Lauterecken erleben am Donnerstagmorgen am Schützenhaus zwei Polizeihunde in Aktion. Ein Hund verfolgte im Wald eine Spur. Ein anderer sucht anschließend nach Drogen und wird mit seinem Spielzeug für den Fund belohnt. Einige der Mädchen wagten das Spiel mit einem der Tiere, begleitet mit dem Hinweis, dass dies nicht mit jedem Hund möglich ist. Auch Bereiche der Spurensicherung konnten die Teilnehmerinnen bei der Werbeveranstaltung der Polizei kennenlernen. Sie sicherten Aufbruchspuren an einer Tür und pinselten einige Gläser auf der Suche nach Fingerabdrücken ab. Weibliche Kolleginnen sind bei der Polizei gefragt! Vielleicht wurden heute in Lauterecken einige Berufswünsche geklärt. Einfach ist der Beruf nicht, aber vielseitig und interessant.

