Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Erneuter Einbruch im Vereinsheim des VfB Waldmohr

Waldmohr (ots)

Bereits zum zweiten Mal wurde das Vereinsheim des VfB Waldmohr durch unbekannte Täter aufgebrochen. In der In der Nacht von Dienstag den 26.03.2019 auf Mittwoch den 27.03.2019 hebelten unbekannte Täter ein Fenster des Vereinsheimes auf und gelangten so in das Gebäude. Es entstand ein Gesamtschaden in einem dreistelligen Eurobereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de, sowie die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373/822-111 oder per Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.

