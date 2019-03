POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Polizeidirektion Kaiserslautern

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am gestrigen Mittwoch in der Bahnhofstraße in Kusel zwischen 11:10 Uhr - 12:20 Uhr. Hierbei wurde der am Fahrbahnrand abgestellte Hyundai von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer im Bereich des vorderen Stoßfängers beschädigt. Bei dem Verursacher dürfte es sich, aufgrund der festgestellten Lackanhaftungen, um ein rotes Fahrzeug handeln. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden an dem Mercedes-Benz beläuft sich auf ca. 500 EUR. Hinweise auf den Verursacher bitte telefonisch an die PI Kusel unter 06381/9190 oder per Email an pikusel@polizei.rlp.de.

