POL-PDKL: Girls'Day bei der Polizeiinspektion

Lauterecken (ots)

15 Girls schnuppern am Donnerstagmorgen bei der Polizeiinspektion Lauterecken in den Polizeiberuf. Bereits bei der Vorstellung der Teilnehmerinnen wurde deutlich, dass das vom Fernsehen geprägte Bild der Polizei bei den jungen Damen an diesem Tag auf Herz und Nieren geprüft wird. Nein, es werden in der Wirklichkeit nicht so viele Streifenfahrzeuge bei Verfolgungsfahrten zu Schrott gefahren wie im Film hin und wieder zu sehen ist. Der Alltag sieht in der Regel ganz anders aus: Polizisten müssen zum Beispiel ihre Erkenntnisse zu einem Verkehrsunfall bis hin zur Bearbeitung eines Mordes dokumentieren, sichern Spuren und sitzen hierzu während der Arbeitszeit häufig am Computer. In Lauterecken können sich die jungen Damen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren Polizeifahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände der Polizei und die Wache betrachten, können den Dienstbetrieb in kleinen Teilen selbst erleben. So werden sie gemeinsam mit Polizeikommissarin Corinna Schwall einen gestellten Verkehrsunfall aufnehmen und Spuren bei einem Einbruch in ein Vereinsheim sichern. Wir berichten weiter.

