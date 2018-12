POL-PPRP: Grauer Kleinwagen nach Unfallflucht gesucht

Ludwigshafen (ots) - Ein 18-jähriger Motorradfahrer wurde am Dienstag (04.12.2018) nach einem Verkehrsunfall leicht verletzt, als er eine Vollbremsung machte. Der 18-Jährige war mit seinem Motorrad um 15.50 Uhr auf der K1 aus Richtung der Wormser Straße kommend unterwegs, als plötzlich ein entgegenkommender grauer Kleinwagen vor ihm in die Schnabelbrunnengasse abbog. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden musste der junge Mann stark bremsen, verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Hierbei zog er sich Schürfwunden zu. Der Kleinwagen fuhr weiter. Der Unfall wurde von Zeugen beobachtet. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Die Polizeiwache Oggersheim sucht nun nach dem grauen Kleinwagen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1033

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell