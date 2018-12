POL-PPRP: Betrunken mit Straßenahn kollidiert

Unfall mit Straßenbahn Bild-Infos Download

Ludwigshafen (ots) - Mit 2,07 Promille rammte am Dienstag (04.12.2018) ein 56-Jähriger eine Straßenbahn und verursachte einen hohen Sachschaden. Der 56-Jährige missachtete gegen 0 Uhr an der Kreuzung Ludwigsstraße/Kaiser-Wilhelm-Straße die Vorfahrt einer Straßenbahn und fuhr ungebremst in diese hinein. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß legte der 56-Jährige den Rückwärtsgang ein und kollidierte mit einem Mast einer Hochleitung. Dort endete die Fahrt des Betrunkenen. Dem 56-Jährigen musste eine Blutprobe entnommen werden. Sein Führerschein wurde direkt einbehalten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 14.000 Euro. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt.

