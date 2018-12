POL-PPRP: (Ludwigshafen) - 71-Jährige wird Opfer von falschem Anlagenberater und falschem Handwerker

Ludwigshafen (ots) - Am 03.12.2018 gegen 14.30 Uhr stellte sich ein Unbekannter einer 71-jährigen Bewohnerin eines Seniorenheims als Anlagenberater vor. Er erklärte ihr, dass das Finanzamt an diesem Tag von allen Konten 30 Prozent abbuchen würde und gab ihr den Ratschlag, sofort ihr Bargeld von ihrem Konto abzuheben. Die 71-Jährige befolgte den Rat, begab sich zur Bank und hob mehrere tausend Euro ab. Als sie wieder nach Hause kam, sprach sie ein Unbekannter vor ihrer Wohnungstür an und gab sich als Handwerker aus. Er erklärte ihr, dass es in dem Haus einen Wasserrohrbruch gegeben hätte und dass er in ihre Wohnung müsse. Als die 71-Jährige ihn mit in ihre Wohnung nahm, forderte er sie auf, den Wasserhahn in der Küche aufzudrehen. Die 71-Jährige legte daraufhin ihre Tasche mit dem abgehobenen Bargeld ab, ging in die Küche und drehte den Wasserhahn auf. Als sie ein paar Sekunden später die Küche wieder verließ, um nach dem Unbekannten zu schauen, war dieser weg mitsamt ihrer Handtasche, in der sich das Bargeld befand. Die Polizei warnt eindringlich vor Trickdieben! Für Trickdiebe, die Geld oder Wertsachen aus Wohnungen stehlen wollen, gibt es nur ein einziges ernsthaftes Hindernis, das sie überwinden müssen, um zum Erfolg zu kommen - die abgesperrte oder geschlossene Wohnungstür. Daher sollte man niemals Fremde in die Wohnung lassen! Sicherheitsbroschüren und persönliche Beratungen erhält man auf allen Polizeidienststellen. Bei der Zentralen Prävention in der Bismarckstraße 116 in 67059 Ludwigshafen gibt es zudem eine Opferschutzbeauftragte, die helfen kann, wenn man Opfer geworden ist. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell