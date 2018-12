POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Fallrohr gestohlen

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit zwischen dem 30.11.2018 gegen 19.00 Uhr und dem 03.12.2018 gegen 09.00 Uhr stahlen unbekannte Täter auf dem Firmengelände einer Getränkefirma in der Mannheimer Straße ein verzinktes Fallrohr der Regenrinne, welches außen am Hauptgebäude angebracht war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell