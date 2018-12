POL-PPRP: Streit eskaliert

Ludwigshafen (ots) - Ein Streit zwischen einer 37-Jährigen und einem 44-Jährigen eskalierte am Montag (03.12.2018) und endete für den Mann auf einer Polizeidienststelle. Beide verabredeten sich zunächst gegen 16.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Bruchwiesenstraße. Das Gespräch endete in einem handfesten Streit. Hierbei ging der 44-Jährige auf die 37-Jährige los und griff diese an. Darüber hinaus beleidigte er sie. Zwei aufmerksame Zeugen eilten der Frau zu Hilfe und gingen dazwischen. Die Frau wurde durch den Vorfall leicht verletzt. Der 44-Jährige wurde im Anschluss zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe, aufgrund seines starken Atemalkoholgeruchs, entnommen wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,08.

