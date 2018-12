POL-PPRP: Gefahrstoffunfall in Mutterstadt

Mutterstadt (ots) - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Am Freitag (30.11.2018), um 11.20 Uhr, ereignete sich bei Tankreinigungsarbeiten auf dem Betriebsgelände einer Tankreinigungsfirma in Mutterstadt ein Gefahrstoffunfall. Hierbei kamen drei Männer mit Dichlorphenol in Kontakt, das als Gefahrstoff deklariert ist. Die Männer, im Alter von 24, 35 und 43 Jahren, wurden anschließend mit Haut- und Atemreizungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Staatsanwalt Frankenthal und Kriminalpolizei nahmen die Ermittlungen hinsichtlich der Ursache auf.

